俳優・舘ひろしが３０日、東京・調布駅前広場ステージで一日警察署長任命式＆トークイベントに出席した。オープンカーに乗って、警視庁マスコットのピーポくん、ピー子ちゃんとともに来場。所属していた石原プロの跡地である調布を凱旋した舘は、警察署長の委嘱状を受け取り「調布警察署長を拝命いたしました。ということは署長以下、全員私の部下ということです。何か態度の悪い警察官がいたら、私にお申し付けください。注意