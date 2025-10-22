エンゼルスで大谷翔平投手（31、現ドジャース）らとバッテリーを組み、22年に現役を引退したカート・スズキ氏（42）がエンゼルスの監督に就任したことが21日（日本時間22日）、球団から発表された。スズキはアスレチックス、ナショナルズ、ツインズ、ブレーブス、エンゼルスでプレー。14年のツインズ時代にオールスター出場、19年のナショナルズ時代にワールドシリーズ優勝を経験している。22年には大谷の23試合の登板うち16