19日の番組で、ものまねタレントのたむたむの本名が田村正和と明かされた 父親に由来を確認したところ「とにかく和を付けたかった」模様だという 「意味は何もなくて、なんとなく付けた」と言われてショックを受けたそう