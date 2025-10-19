「税務調査」は、申告内容の適正性を確認するために税務署が行う重要な手続きです。多くの経営者や個人事業主にとって、「調査」と聞くと身構えてしまうかもしれません。しかし、調査には明確なルールがあり、納税者には守られるべき権利が存在します。本記事では、調査の事前通知から質問検査、反面調査、そして更正処分や不服申立てにいたるまで、税務調査の一連の流れをわかりやすく解説。さらに、誤った対応で損をしないための