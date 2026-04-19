◆米大リーグカブス４―２メッツ（１８日、米イリノイ州シカゴ＝リグリーフィールド）カブス鈴木誠也外野手（３１）が１８日（日本時間１９日）、本拠地・メッツ戦に「５番・右翼」でスタメン出場し、２打数無安打で５試合ぶりに安打が出なかったが、２四死球で逆転勝ちに貢献した。カブスは４連勝で、メッツは泥沼１０連敗となった。１点を追う２回は４番の先頭・ハップが中堅へ同点ソロ。追いついて本拠地が沸く中、誠也