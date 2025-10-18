サッカーで成功を収めて大金を得られる選手は一握りに過ぎないが、中には道を踏み外してしまう選手も少なくない。イギリスメディア『Mercury』は16日、元ジャマイカ代表FWジャマー・ローザが、ノリッジ刑事裁判所から懲役28カ月の実刑を科されたと報じた。同選手は、3年前に笑気ガス（亜酸化窒素）を1パレット単位（1万ポンド、約199万円）で調達・販売し、二人の運転手を雇って配送したとして逮捕・起訴されていた。また裁判では