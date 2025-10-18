満員電車でイライラする男「車掌！早くドア閉めろ！」雨の日は乗客が1.5倍に増えて不快指数も倍増【作者に聞く】
哀愁漂うタッチでサラリーマンの日常を発信している漫画家の青木ぼんろさん(@aobonro)が、働く誰もが経験するシーンを漫画化し、共感を呼んでいる。ウォーカープラスでは、青木さんのサラリーマン生活を描いた漫画「恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活」を紹介。今回は、通勤ラッシュ時の満員電車で遭遇した、あるサラリーマンの強烈なエピソードについて作者の青木さんに話を聞いた。
青木さんは日頃から満員電車で通勤しているという。特に雨の日は電車に乗る人が1.5倍くらいに増える感覚があるそうだ。
「じめっとした電車内で、『いつも電車に乗らないくせに、こういうときだけ』と、じめっとした負の感情が出てくることがあります」と、青木さんは通勤時の正直な気持ちを明かした。満員電車は、社会人にとって切っても切れない存在だ。
■絶叫するサラリーマンとスズメバチ騒動
電車内は走行音しかしないため、声を出したり、変わった行動をしている人がいると、ついつい周囲の視線が集まってしまう。作中に描かれた「車掌！早くドア閉めろ！もうもたねーぞ！」と絶叫するサラリーマンは、まさにそうした異様な光景の一つだ。その訴えがゾンビ映画さながらの迫力だったといい、青木さんはそのインパクトを作品に落とし込んだ。
過去には、電車内にスズメバチが入ってきたこともあったといい、「もはやパニック映画でした」と振り返る。満員電車内では、日常の些細な出来事がパニックや一大事に感じられる瞬間がある。
青木さんは今後も、“恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない”けれど、どこか一大事にも感じるサラリーマン生活の光景を漫画で描き続けるという。あなたが乗車した電車にも、ゾンビ映画風のサラリーマンがいるかもしれない。
青木ぼんろ(@aobonro)
