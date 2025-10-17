ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 警察が熊本市の公園で刃物を持った男を現行犯逮捕 負傷者の情報も カメラ 警察 119番 RKK熊本放送 警察が熊本市の公園で刃物を持った男を現行犯逮捕 負傷者の情報も 2025年10月17日 19時57分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 17日午後7時半ごろ、熊本市中央区の公園で男性から通報があった 「刃物を持った人を取り押さえている、負傷者がいる」との内容 警察は、男1人を暴力行為等処罰法違反の疑いで現行犯逮捕したという 記事を読む おすすめ記事 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 BTSリーダーも愛読する『死にたいけどトッポッキは食べたい』の著者が35歳で死去 5人に臓器提供 2025年10月17日 11時11分 「女の子が望むままにやっちまった」…?4000円援交?の元官邸事務官?いまだ反省の色なし? 2025年10月14日 12時0分 ナイナイ岡村 駅職員の対応に憤り「なんでそんな意地悪言うねん」 改札でトラブル「さっきの見せて」に 2025年10月17日 17時34分 クマ被害か…元レフェリー笹崎勝巳さん ロッシー小川氏、里村明衣子代表らがSNSで沈痛 2025年10月17日 21時35分