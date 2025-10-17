アメリカの第1次トランプ政権で国家安全保障担当の大統領補佐官を務めたジョン・ボルトン氏が、国防に関する機密情報を漏えいしたなどとして起訴されました。起訴状では、ボルトン元大統領補佐官が国防に関する機密情報を含む1000ページ以上の情報を権限のない2人の人物と違法に共有したり、機密文書を自宅に違法に保管したりしていたと指摘しています。機密情報には、外国の敵対勢力による将来のミサイル発射計画や敵対勢力の指導