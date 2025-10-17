いびきがひどいと睡眠の質が低下するといわれています。「いびきで眠りが浅いかもしれない」「自分では気付かないけど、家族に『いびきがうるさい』と言われる」といった悩みを抱えている人は多いのではないでしょうか。姿勢調整師の下條恵理子さんによると、いびきは単なる“音”ではなく、呼吸や姿勢、筋肉の状態と深く関わっているといいます。いびきを放置すると睡眠の質が低下し、心身の不調につながることもあるため、正