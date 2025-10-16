【漫画】本編を読むやさしいビジュアルのハトたちによる、ちょっぴりシュールでユーモラスな会話劇が楽しめる4コマ漫画『ハト』。「工場」というエピソードでは、友人を亡くしたハトの思いが描かれる。ある日、工場で働く一羽のハトのもとへ、見知らぬハトが訪ねてきた。どうやら、工場にある巨大なプレス機を使わせてほしいらしい。勝手に貸すわけにはいかないと断るが、訪ねてきたハトは、亡き友の遺品であるパソコンをどう