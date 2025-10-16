１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の人気選手、ジョリーと、美人マネジャーで妻の清水ゆりが１６日、共同のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。経営する会社が危機を迎えている中で、夫婦での話し合う緊迫の場面が配信された。ジョリーは８月にＸで「全てを失った」と綴り、残高がわずかとなった預金額を公開。９月にはＹｏｕＴｕｂｅカメラマンへの給与の支払いが滞ってるこ