最近、ネットでよく見かける「ロケットナウ」の広告。バーガーキングなどで利用でき、「お店と同価格」「送料0円、サービス料0円」などをうたうフードデリバリーサービスだ。先行するUber Eatsや出前館などと同種のサービスだが、なぜ送料やサービス料が無料でやっていけるのか。そもそもロケットナウとは何なのか？この新しいフードデリバリーサービスについて、詳しく解説していこう。（講演・研修セミナー講師、マーケティング