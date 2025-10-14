全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめする個性派焼酎をご紹介します。今回は、鹿児島・日置市の醸造所『小正醸造』です。「蔵の師魂The Pink」1705円／720ml『小正醸造』（鹿児島県日置市）紫芋のパープルスイートロード、赤ワイン醸造用酵母を使用。同蔵らしいしっかりしたボディにベリーを感じさせるフルーティな香りや味わいがいい。炭酸＋トニックのソニックもおすすめ。「蔵の師魂The Pink」1705円／720ml『