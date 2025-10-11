「ちいかわベーカリー」にて、「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」のハロウィン仕様のパンと、秋限定のフィナンシェが、2025年10月14日（火）から11月3日（月・祝）の期間限定で発売される。＞＞＞ハロウィン仕様のパンやフィナンシェをチェック！（写真8点）『ちいかわ』は、イラストレーター・ナガノが描くX発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽し