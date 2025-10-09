総来場者数が26万人を超える大盛況となった「東京ゲームショウ2025」は、今年も各ブースに美女コスプレイヤーが登場し、麗しい姿で来場者たちを虜にした。今回は、同イベントに出演したコスプレイヤーたちが後日SNSに投稿したコスプレショットをまとめて紹介していく。【写真】見目麗しいコスプレイヤーたちを一気見■えなこコスプレイヤーでグラビアでも活躍するえなこは、様々なブースでコスプレを披露した。ひとつは『モ