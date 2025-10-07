【通貨別まとめと見通し】ユーロ円 先週のまとめ 先々週のほぼ一本調子でのユーロ高円安から、先週のEUR/JPYは、一時的に調整局面を迎えた。ただ、週末にかけては再び強い買いが入り、上昇トレンドを維持する形で取引を終えると、週末の自民党総裁選を受けた円安に一気に上昇。史上最高値を更新する動きを見せた。 先週下値を支えたのは円安圧力の再燃とユーロ圏の金利高止まり観測。週明けは高市新総裁に