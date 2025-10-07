西武球団と今井達也投手（２７）が今週中にも、今オフのメジャー移籍を含めた今後について協議を行うという。今井には海外ＦＡ権がないため球団がポスティング・システムの利用を容認する必要があるが、今井がＭＬＢを代表するらつ腕代理人スコット・ボラス氏（７２）とエージェント契約を結んだことで状況は前進。移籍市場に出れば「２億ドル（約３００億円）」以上と言われてきた目玉右腕の動向を追い掛けてきたＭＬＢ側は臨