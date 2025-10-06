2025年10月６日、日本代表が10月10日のパラグアイ戦に向けて始動。千葉県内で全体練習をスタートさせた。この日は室内トレーニングだった谷口彰悟が囲み取材に対応。左足アキレス腱断裂での長期離脱から約１年ぶりの代表復帰となった点について「素直にまたここに戻ってこられて嬉しい」と真情を吐露した。板倉滉、伊藤洋輝、町田浩樹らW杯アジア最終予選をともに戦ったメンバーがコンディション不良や怪我で不在の中、新たな