10·î4Æü¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Ù¡£10·î3Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡¢¡È»ëÄ°¼Ô¤¬Áª¤ó¤ÀËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Ì¾¥·¡¼¥ó30¡É¤Î¾ÜºÙ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á°¿È¤ÎÈÖÁÈ¡Ø¿åÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Ù¤¬¶âÍËÆü¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢1985Ç¯10·î4Æü¤«¤éÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡¢¡Ø¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Ù¡£3Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢²áµî¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤«¤é¡¢¡È»ëÄ°¼Ô¤¬Áª¤ó¤ÀËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Ì¾¥·¡¼¥ó30¡É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ëºîÉÊ