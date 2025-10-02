西日本有数の生産量を誇るそばの産地・大分県豊後高田市で、秋そばの花が見頃を迎えています。 【写真を見る】秋そばの花が見頃に例年より生育早まる大分・豊後高田市 豊後高田市は50ヘクタールでそばを栽培しています。そばは春と秋に収穫され、豊後高田市では、春そばの収穫を終えた8月下旬から秋そばの種をまいています。 富貴寺大堂近くの畑では白くて可愛らしい花が咲き、見頃を迎えました。今年は日照時間が長