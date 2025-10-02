―タイパ重視で「食の簡便性」に関心高まる、超高齢化社会到来も追い風― 値上げラッシュが相次いでいる。帝国データバンク（東京都港区）が9月30日に発表した食品主要195社を対象とした価格改定動向調査によると、10月の飲食料品の値上げは3024品目に達し、前年同月の2924品目を上回り、10カ月連続で前年を上回るとした。2025年通年では、12月までの公表分で累計2万381品目となり、2年ぶりに2万品目を突破す