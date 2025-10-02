【ルック】ボッテガ・ヴェネタ SUMMER 2026発表。“工房”の原点に立ち返る60周年の序章、ルイーズ・トロッターが紡ぐ現在形
ボッテガ・ヴェネタがSUMMER 2026コレクションを発表しました。クリエイティブ・ディレクター、ルイーズ・トロッターにとってのデビューショーは、メゾンの名が示す“工房（Bottega）”の精神へ回帰しながら、いまを見つめ直す試みです。クラフツマンシップは個人技ではなく共同体の営みであり、「手」と「心」を結ぶもの--そうした思想がショー全体を貫いています。
Courtesy of BOTTEGA VENETA
ルーツへの回帰と再構築
コレクションは、ヴェネツィアの華やぎ、ニューヨークのエナジー、ミラノの本質主義という三つの軸から語られます。1980年代〜2000年代初頭にクリエイティブを担ったラウラ・ブラジオンの足跡にも光を当てつつ、創業者の一人レンツォ・ゼンジアーロが生んだ「ソフト・ファンクショナリティ（柔らかな機能性）」を現代的に継承。象徴のイントレチャートはクラシックな9mm／12mmスケールに立ち返りつつ、今日的なプロポーションへと再構築されています。
Courtesy of BOTTEGA VENETA
サルトリアルの規律と“内部”へのまなざし
夏向けの軽量なテーラリング生地を要に、ナッパレザーのトレンチコートや、コットン裏地をもつイブニングドレスが登場します。外観だけでなく“内部構造”にまで意識を注ぐ姿勢は、伝統的なメンズテーラリングの規律としなやかさが内面化されている証左です。ウィメンズ／メンズ双方のウェアは、イタリアでテーラリングの伝統を守る工房・工場により仕立てられ、厳格さと機能、精緻なディテールが息づいています。
Courtesy of BOTTEGA VENETA
バッグという“言語”の現在形
アーカイブの語彙は新しい形で読み替えられました。ローレンは刷新されたプロポーションで、ノットは柔らかな構造へ。カバは切り取られクラッチへと変貌し、その三角構造はウェアのショルダー構築にも波及します。新作のスカッシュ、細長いフレーム トート、そして職人技の結晶クラフティ バスケットまで--バッグはまさにメゾンの歴史と未来を結ぶ“言語”として機能しています。
Courtesy of BOTTEGA VENETA
“音のイントレチャート”：サウンドは愛を編む
ショーの音楽は、アーティスト／映画監督のスティーヴ・マックイーンが手がけた『’66-’76』。ニーナ・シモン（1966年録音）とデヴィッド・ボウイ（1976年録音）の「Wild Is the Wind」を編み合わせ、声と伴奏を“音のイントレチャート”として再構成しています。1966年はボッテガ創業年、そして2026年は創業60周年。ふたつの声が共鳴するデュエットは、ショーの情感と“愛”という普遍を静かに高めていました。
Courtesy of BOTTEGA VENETA
文化的意義--編むこと＝協働という美学
トロッターはイントレチャートを「ふたつの異なる糸が結び合い、より強くなる」比喩として示します。工房の共同体性、土地や人、男性性と女性性といった異なる要素を“編む”ことで新たな強度が生まれる--創業から続く価値観を、現代のワードローブとアクセサリーに接続する姿勢です。SUMMER 2026は、記念年にふさわしく、メゾンの核を再定義し、これからの日常へ優雅に着地させるコレクションでした。
Courtesy of BOTTEGA VENETA
Courtesy of BOTTEGA VENETA
Courtesy of BOTTEGA VENETA
Courtesy of BOTTEGA VENETA
お問い合わせ：
ボッテガ・ヴェネタ ジャパン
TEL：0120-60-1966
Courtesy of BOTTEGA VENETA
コレクションは、ヴェネツィアの華やぎ、ニューヨークのエナジー、ミラノの本質主義という三つの軸から語られます。1980年代〜2000年代初頭にクリエイティブを担ったラウラ・ブラジオンの足跡にも光を当てつつ、創業者の一人レンツォ・ゼンジアーロが生んだ「ソフト・ファンクショナリティ（柔らかな機能性）」を現代的に継承。象徴のイントレチャートはクラシックな9mm／12mmスケールに立ち返りつつ、今日的なプロポーションへと再構築されています。
Courtesy of BOTTEGA VENETA
サルトリアルの規律と“内部”へのまなざし
夏向けの軽量なテーラリング生地を要に、ナッパレザーのトレンチコートや、コットン裏地をもつイブニングドレスが登場します。外観だけでなく“内部構造”にまで意識を注ぐ姿勢は、伝統的なメンズテーラリングの規律としなやかさが内面化されている証左です。ウィメンズ／メンズ双方のウェアは、イタリアでテーラリングの伝統を守る工房・工場により仕立てられ、厳格さと機能、精緻なディテールが息づいています。
Courtesy of BOTTEGA VENETA
バッグという“言語”の現在形
アーカイブの語彙は新しい形で読み替えられました。ローレンは刷新されたプロポーションで、ノットは柔らかな構造へ。カバは切り取られクラッチへと変貌し、その三角構造はウェアのショルダー構築にも波及します。新作のスカッシュ、細長いフレーム トート、そして職人技の結晶クラフティ バスケットまで--バッグはまさにメゾンの歴史と未来を結ぶ“言語”として機能しています。
Courtesy of BOTTEGA VENETA
“音のイントレチャート”：サウンドは愛を編む
ショーの音楽は、アーティスト／映画監督のスティーヴ・マックイーンが手がけた『’66-’76』。ニーナ・シモン（1966年録音）とデヴィッド・ボウイ（1976年録音）の「Wild Is the Wind」を編み合わせ、声と伴奏を“音のイントレチャート”として再構成しています。1966年はボッテガ創業年、そして2026年は創業60周年。ふたつの声が共鳴するデュエットは、ショーの情感と“愛”という普遍を静かに高めていました。
Courtesy of BOTTEGA VENETA
文化的意義--編むこと＝協働という美学
トロッターはイントレチャートを「ふたつの異なる糸が結び合い、より強くなる」比喩として示します。工房の共同体性、土地や人、男性性と女性性といった異なる要素を“編む”ことで新たな強度が生まれる--創業から続く価値観を、現代のワードローブとアクセサリーに接続する姿勢です。SUMMER 2026は、記念年にふさわしく、メゾンの核を再定義し、これからの日常へ優雅に着地させるコレクションでした。
Courtesy of BOTTEGA VENETA
Courtesy of BOTTEGA VENETA
Courtesy of BOTTEGA VENETA
Courtesy of BOTTEGA VENETA
お問い合わせ：
ボッテガ・ヴェネタ ジャパン
TEL：0120-60-1966