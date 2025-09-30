上級グレード同等の装備や選択時が充実！レクサスは2025年9月25日、フラッグシップセダン「LS」の一部改良モデルを発表し、同日に発売しました。今回の一部改良では、従来F SPORT専用色だったカラーを全車で選択できるようにするなど、小規模な変更が行われています。【画像】超カッコイイ！ これが“一番安い”レクサス新「最上級セダン」です！（30枚以上）では、LSのなかでも最も手頃なモデルとは、どのようなクルマなの