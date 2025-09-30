大分県津久見市は30日、国勢調査の調査員が、対象世帯の名前や生年月などが記入された調査票1枚を一時紛失していたと発表しました。 市によりますと、9月22日、国勢調査員が対象世帯を訪問し、本人立ち会いのもとで調査票を回収しました。ところが28日、近くに住む親族から「調査票が道路上に落ちている」と連絡があり、市が調査員に指示し、調査票を回収しました。 調査員が書類を適切に収納せずに持ち運んでいたため、その際に