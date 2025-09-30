みなさん、こんにちは。ファッションスタイリスト＆ライターの角佑宇子（すみゆうこ）です。早くも秋到来！ アパレルショップから続々とお目見えする、秋色・秋服に思わず胸をときめかせてしまいます。しかし、秋の服は中性的な色やデザインが多く、一歩間違えると着こなしがおじさん化しやすい一面も。もちろん、わざと“おじさん見え”を楽しむコーデもアリです。ただ、知らないうちに老け見えしてしまうのは避けたいところ