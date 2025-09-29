「9月29日」。今日は何の日でしょう？答えは「招き猫の日」！「9＝くる、2＝ふ、9＝く（来る福）」という語呂合わせから、制定されました。招き猫のお祭りが開催されたり、「招き猫の寺」があったりと古くから愛されています。右手はお金を招き、左手は人を招く9月29日は、「9＝くる、2＝ふ、9＝く（来る福）」という語呂合わせから、招き猫の愛好家の団体である日本招猫倶楽部が「招き猫の日」と制定。記念日には三重県の伊勢神宮