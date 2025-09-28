ベルギー王室御用達チョコレートブランド『ヴィタメール』は、10月1日から10月31日までの間、ハロウィン限定のケーキを販売する。ラインアップは、ジャック･オ･ランタンをモチーフにしたかぼちゃのケーキと艶やかな赤色が目を引くベリーのケーキの2種。また10月31日までの間、チョコレートや焼き菓子、「マカダミア･ショコラ」のハロウィン限定ギフトを販売している。◆ハロウィン･ジャック税込832円ジャック･オ･ランタンをイメー