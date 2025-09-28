ヴィタメールからハロウィン期間限定ケーキ2種発売/ジャック･オ･ランタンをモチーフにしたかぼちゃケーキと艶やかな赤色のベリーケーキ

ベルギー王室御用達チョコレートブランド『ヴィタメール』は、10月1日から10月31日までの間、ハロウィン限定のケーキを販売する。ラインアップは、ジャック･オ･ランタンをモチーフにしたかぼちゃのケーキと艶やかな赤色が目を引くベリーのケーキの2種。

また10月31日までの間、チョコレートや焼き菓子、「マカダミア･ショコラ」のハロウィン限定ギフトを販売している。

税込832円

ジャック･オ･ランタンをイメージした顔と帽子で飾りつけした、ハロウィンらしいケーキ。コクのある北海道産えびすかぼちゃを使用した濃厚なパンプキンクリームに、ほろ苦いキャラメル風味のクリームブリュレを合わせた。

ヴィタメール「ハロウィン･ジャック」

◆リシャルム

税込843円

苺とフランボワーズの甘酸っぱいムースで、ホワイトチョコレートとライムのムースを包み、チョコアーモンドスポンジに重ねた。爽やかなライムの味わいが広がるまろやかなホワイトチョコレートのムースと、華やかなベリーが調和した味わい。コウモリの飾りと真っ赤なグラサージュでハロウィンの妖艶な雰囲気を演出する。

ヴィタメール「リシャルム」

ハロウィン ショコラセレクション

ジャック･オ･ランタンやおばけなど、ハロウィンモチーフのショコラと旬の素材を使用した秋の限定ショコラ。マスカットが華やかに香る『ミュスカ』をはじめ、かぼちゃやナッツ、りんごなど秋の味覚をショコラで楽しめる。

ヴィタメール「ハロウィン ショコラセレクション」

「テ･オレ･ロワイヤル」は、香り高いアールグレイに練乳を合わせたロイヤルミルクティーのガナッシュ。なめらかで優しい甘みに仕上げた。

「ポティロン」は、かぼちゃペーストとキャラメル風味のガナッシュを合わせたジャック･オ･ランタン型のチョコレート。

「ミュスカ」は、マスカットのジュレに白ワイン香るマスカットのガナッシュを合わせて、華やかな味わいに仕上げた。

「ファントム･ノワ」は、ピーカンナッツのプラリネとカソナードのクッキーにメイプルの香りを加え、軽やかな食感に仕立てた。

「ポムルージュ」は、リンゴのジャムとリンゴのガナッシュを重ね、爽やかでフルーティーな味わいに仕立てた。

ヴィタメール「ハロウィン ショコラセレクション」

【価格】

5個入:税込2,268円

3個入:税込1,404円

【内容】

5個入:「テ･オレ･ロワイヤル」「ポティロン」「ミュスカ」「ファントム･ノワ」「ポムルージュ」

3個入:「テ･オレ･ロワイヤル」「ポティロン」「ファントム･ノワ」

【販売期間】

9月10日〜10月31日

ハロウィン ･ガトー BOX

ヴィタメールで人気の焼き菓子を詰め合わせたハロウィン限定のギフトBOX。しっとり、ふんわりと焼き上げた「ロイヤル･マドレーヌ」2種、焦がしバターとアーモンドが香ばしい「フィナンシェ」2種、軽やかな食感のサブレでチョコレートをサンドした「サブレ･ショコラ」2種の計6種を詰め合わせた。

ヴィタメール「ハロウィン･ガトー BOX」

【価格】

10個入、税込1,944円

【内容】

「ロイヤル･マドレーヌ(バニラ/ショコラ)」×各2個、「サブレ･ショコラ(ミルク/ノワゼット)」×各2個、「フィナンシェ」×1個、「フィナンシェ･オ･ショコラ」×1個

【販売期間】

9月10日〜10月31日

「マカダミア･ショコラ」は、サクサクの食感に焼き上げたサブレにマカダミアナッツ、アーモンドをのせ、クーベルチュールチョコレートでコーティングした菓子。まろやかな「ミルク」とほろ苦い「ダーク」の2つの味をハロウィン限定パッケージに詰め合わせた。

ヴィタメール「ハロウィン マカダミア･ショコラ(ミルク&ダーク)」

【価格】

7枚入、税込1,404円

【内容】

「マカダミア･ショコラ(ミルク)」×4個、「マカダミア･ショコラ(ダーク)」×3個

【販売期間】

10月1日〜10月31日

〈「ヴィタメール」とは〉

1910年ベルギーの首都ブリュッセルで創業した、ベルギー王室御用達の老舗チョコレートブランド。1990年に日本へ出店し、関東･関西の百貨店を中心に22店舗を展開している。ショコラ、ケーキ、贈答用の焼菓子など、ベルギー伝統の味を取り扱う。

■ヴィタメール公式ホームページ