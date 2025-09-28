産休や育休中にどのように過ごすかというのは、当事者であればいろいろと考えるものですよね。とはいえ、その「考える」の中に「会社に気を遣う」まで入れている人はそう多くないのではないでしょうか。この記事では、産休中の投稿者が、会社の上司から「産休中の過ごし方が社会人としておかしい」と言われたという投稿を紹介します。産休中にドッグランに行っていたという投稿者は、そのことを会社の上司に責められたのですが…？