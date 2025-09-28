なぜ？「産休中の過ごし方」に罪悪感…私が絶句した“職場のLINE”【ママリ】
産休や育休中にどのように過ごすかというのは、当事者であればいろいろと考えるものですよね。とはいえ、その「考える」の中に「会社に気を遣う」まで入れている人はそう多くないのではないでしょうか。この記事では、産休中の投稿者が、会社の上司から「産休中の過ごし方が社会人としておかしい」と言われたという投稿を紹介します。産休中にドッグランに行っていたという投稿者は、そのことを会社の上司に責められたのですが…？
今回、寄せられた投稿にもありましたが、病気などで絶対安静が必要という診断書を取ったうえでのお休みと言いつつズル休みでした、という話ではなく、産休です。そのお休みの期間中に家族であるペットのケアをすることは責められることなのでしょうか…？
産休中の過ごし方、上司からのLINEに困惑
産休中なんですが、職場の人のことを考えながら
休まないといけないのでしょうか、、😓
あなたは休みかもしれないけど
他の人は働いてる、遊んでるわけじゃない。
社会人としてのマナーもないの？
と上司からLINEが届きました💦
外回りしてる時にわたしがドッグランにいたの
わかったみたいで😓
平日休みがないので
動ける範囲のことはしようと思ってたんですが
家でじっとしてたほうがいいですか？💦
産休中の姿を会社の上司に見られたという投稿者さん。たまたまその時はドッグランにいたという投稿者さんは、上司から「社会人としてのマナーがない」と叱責されてしまったとのことです。産休中、他の社員は確かに働いている状況ですが、ここまで気を遣って過ごさなければいけないものなのでしょうか？
産休中の過ごし方にはさまざまな声が…
産休中の過ごし方については、いろいろな意見が寄せられました。
おかしくないですか？ズル休みしているわけではあるまい、休み中に何して過ごそうがこちらの勝手です。
え？産休中なんですよね？😭
診断書降りて自宅安静中...とかならともかく、産休ですよね？🥲
当たり前にズルじゃないし、
産まれるまでじーーーーっと家にいるのも無理です🥲💦
上司からのLINEも怖いですね
😭 私が主さんの立場なら今後のこと考えちゃいます😭
え？やばい上司ですね😱
人のプライベート盗み見て挙げ句の果てに意味の分からない文句言って…
お腹が大きくて普通の散歩では転倒のおそれがあるため、犬が自由に走り回れるドッグランに連れて行ってます。決して遊んでいる訳ではないのですが、もし気分を害されましたら申し訳ございません。
と死んだ目で返事するか、既読スルーですかね…
いろいろな考え方や意見があるので、一概に何が間違っているというのはないでしょうが、ここまで気を遣って休まなければいけない上司がいる会社、というのは今後復職した際にいろいろと厳しいことが待っていそうで怖いですね。
会社の社風や勤め先の雰囲気でお休みが取りにくい…というのはどこの職場でも少なからずあるのかもしれませんが、取得した休みの日の過ごし方にまで口を出されるのはちょっと驚きですね。
