不動産情報メディア「空き家買取隊」を運営するAlbaLink（東京都江東区）が、昨今ネット上を中心に物議を醸している「オープンマリッジ」に関する意識調査を実施。その結果を発表しました。「世間体」を気にする声も調査は2025年9月19日から同月23日、全国の男女を対象にインターネットリサーチで実施。計526人（男性151人、女性375人）から有効回答を得たものです。なお、回答者の年代は、20代24.9％、30代40.3％、40代23.4％