地元で愛される隠れ家的カフェオレンジ色のビルの2階がPICO食堂ゆいレールの首里駅から歩いてすぐ。小さなビルの2階にある「PICO食堂（ぴこしょくどう）」は、こぢんまりとしていてカジュアルな雰囲気。温かみも感じられ、地元のカフェ好きからも支持されています。カウンター席はおひとりさまにも嬉しい店内はカウンターとテーブル席合わせて12席ほど。席数は多くありませんが、11時から17時（16時LO）まで通しで営業をしているの