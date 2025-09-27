地元で愛される隠れ家的カフェ

オレンジ色のビルの2階がPICO食堂

ゆいレールの首里駅から歩いてすぐ。小さなビルの2階にある「PICO食堂（ぴこしょくどう）」は、こぢんまりとしていてカジュアルな雰囲気。

温かみも感じられ、地元のカフェ好きからも支持されています。

カウンター席はおひとりさまにも嬉しい

店内はカウンターとテーブル席合わせて12席ほど。席数は多くありませんが、11時から17時（16時LO）まで通しで営業をしているので時間をずらしてランチをするのも良いかもしれません。



存在感抜群！ ゴロゴロお肉が入ったタコライス

「ゴロゴロお肉のタコライス」Sサイズ 990円、Mサイズ 1090円、Lサイズ 1290円

PICO食堂の看板メニューは、「ゴロゴロお肉のタコライス」Mサイズ1090円。見た目にもインパクト大！で、ネーミング通りお肉がゴロゴロと入っています。 S（Mサイズの7割ほど）、M（普通サイズ）、Lサイズから選ぶことができ、県産豚肉の自家製ベーコン＋300円とアボカド＋200円のトッピングも。

タコライスはひき肉を使うのが一般的ですが、こちらのタコライスに使われているお肉は大ぶりにカットされた豚肩ロース。店主・宗形さんが豚肩ロースをブロックで仕入れ、手作業で大きめのミンチ状にカット。クミンを多めに加えて、バジルやオレガノ、タイム、フェンネルなど10種類以上のスパイスと5種類のハーブを加えて1時間ほど煮込み、1日寝かせて味を落ち着かせまると自慢のタコミートの完成です。

そんなタコミートを、鶏ガラスープで炊いたごはんの上にたっぷりと盛り付け、葉野菜とスライスオニオン、トマト、シュレッドチーズ、トルティーヤチップスを散らします。最後に、沖縄本島南部の八重瀬町（やえせちょう）で30年間こだわり卵を育てている新屋（しんや）養鶏場の「新寿卵（しんじゅたまご）」で作った目玉焼きをトッピング。

「ゴロゴロお肉のタコライス」Mサイズ 1090円（トッピングはなし）

存在感のあるタコミートを口に入れるとホロっと崩れ、スパイスの香りが広がります。辛さ控えめなので、卓上に置かれたホットソースやタバスコでお好みの辛さに。

HOT SAUSE JAI680円はお店で購入できる

県産ハラペーニョと野菜を煮込んだPICO食堂オリジナルのHOT SAUSE JAI（ホットソース ジャイ）は程よい酸味としっかりとした辛味のバランスが良く「味の変化を楽しんでください」と宗形さんもイチオシ。



低温調理で柔らか！ 県産厚切りローストポーク

「県産厚切りローストポーク」サラダ付き 1490円。フライドポテト付き1390円もある

沖縄県産の豚肩ロースを塊ごとスパイスと塩をもみ込んで1日マリネし、67度の低温で4〜5時間かけて火を入れた「県産厚切りローストポーク」も人気です。

提供直前にサッと焼くことで表面は香ばしく、中はしっとり。ライスがつきますが、思わずワイングラスを傾けたくなる一皿です。 その他にも、モチモチ麺にスパイシーなタコミートや様々な具材をトッピングした新しいカタチの「まぜそば」Mサイズ990円／Lサイズ1190円や「ブリトー」Sサイズ890円／Mサイズ990円、「ベトナム鶏飯」990円などがラインナップ。多くのメニューがテイクアウトもできるので、近くの公園やビーチで味わってみるのもおすすめです。



■PICO食堂（ぴこしょくどう）

住所：沖縄県那覇市首里汀良町3-17 新垣ビル2F

TEL：098-917-2725

営業時間：11時〜17時（16時LO）※売り切れ次第終了

定休日：日・月曜



Text＆Photo：舘幸子（沖縄未来企画）



