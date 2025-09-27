Photo: 田中宏和 2025年9月12日の記事を再編集して公開しています。こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。睡眠は、多い人なら人生の3分の1、少なめの人でも4分の1程度は時間を費やしている計算になります。睡眠のクオリティーを上げることは、間違いなく人生をより豊かにしてくれるはずですね。「睡速1.0」は、特長的なX型形状の外装に、4種の中材