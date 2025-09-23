【マンダレー共同】ミャンマー軍事政権は23日付の国営紙で、12月から予定する総選挙を妨害したとして選挙権のない14〜17歳の少年3人を含む男性9人を拘束したと発表した。ミャンマーの選挙権は18歳からだが、軍政は総選挙の妨害を罰する新法を制定して締め付けを強めている。他に拘束されたのは18〜45歳の6人。詳細は明らかにしていないが、総選挙に対する抗議を行うなどして妨害を扇動したとしている。20日の国営紙でもヤンゴ