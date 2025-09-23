元大関琴風の中山浩一さん（６８）（元尾車親方、津市出身）は、巡業部長だった２０１２年、巡業先で転倒し、弾みで頸髄（けいずい）を損傷して首から下の感覚を失った。立つことも、歩くこともできない。人生最大の窮地――。当時５５歳だった尾車親方は「自分の足で立って歩く」と腹をくくってリハビリに臨んだ。（三木修司）ブルーシートのつなぎ目につま先を取られ１２年４月４日、福井県小浜市の巡業も盛況で終わろうとし