一時ドル高優勢でドル円は今週の高値を更新、その後少し調整が入る=ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場は朝方ドル高が優勢となった。ドル円は今日の高値となるドル高が強まり、ドル円は今週の高値を更新する１４８円２８銭まで一時ドル高円安となった。 今日の日銀金融政策会合で、委員のうち２名が利上げを主張したことや、保有ＥＴＦの売却開始を決定したことなどがいったん円買いも、その後の植田日銀総裁会見で今後