『ジェーン・バーキン永遠のファッションアイコン』が2025年9月18日（木）に河出書房新社より発売された。 【画像】ジェーン・バーキンの着こなし・永遠不滅のミューズのファッションを見る 女優、歌手として活躍し、ファッションアイコンとして今もなおインスピレーションを与え続ける、ジェーン・バーキン。その着こなしとその魅力を網羅した書籍が発売される。時代を