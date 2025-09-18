女優のムン・ガヨンが、約1年半ぶりに再び大胆なランジェリールックを披露した。【写真】去年の「ほぼ全部見えてる」ムン・ガヨンムン・ガヨンは9月17日、インドネシア・ジャカルタで開催されるイベント「ドルチェ ビューティ ジャカルタ」に出席するため仁川（インチョン）国際空港から出国した。「ドルチェ＆ガッバーナ」のグローバルアンバサダーとして活動している彼女は、この日、同ブランドのランジェリーを着用して空港に登