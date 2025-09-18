「2023年から2年間、夏に『科捜研』の連続ドラマが放送されていたのですが今年、放送されることはありませんでした。そんな中、10月からフジテレビで始まるドラマに沢口靖子さんが主演すると聞いて、古巣のドラマは事実上の終了かと驚きましたよ」（スポーツ紙記者）【写真】科捜研から情報犯罪を追う刑事に“転職”した沢口靖子10月から放送される月曜夜9時の連続ドラマ『絶対零度』（フジテレビ系）に、沢口の出演が決定。特殊