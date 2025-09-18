日本保守党の百田尚樹代表（69）が17日夜、YouTubeチャンネルを更新。M−1グランプリの1回戦を突破したことを報告した。百田氏は旧友の豆谷和男氏とアマチュアの漫才コンビ「代表と秘書」を8月に結成。日本保守党の知名度アップ、若い世代の関心を政治に向けたいとしてM−1挑戦を思い立った。その初戦が17日、大阪市内で行われ「失敗もいくつかあった」（百田氏）が見事、2回戦進出を決めた。この日の1回戦には171組がエントリーし