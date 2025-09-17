折り紙にインスピレーションを受けたPCスタンドで注目を集め、スタンドやケースなどPC・モバイルアクセサリーを展開するMOFTは、iPhone 17シリーズに対応するアクセサリー製品の新シリーズ「Snap Play Collection」を9月11日から順次発売します。9月19日のiPhone 17シリーズの発売前に、iPhone 17 Proのモックアップを使って試してみました。レザーケースは堅牢ながらアクセス性が良好MOFTが独自開発したヴィーガンレザー素材「MOV