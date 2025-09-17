昨日の流れから朝に安値トライも少し戻してもみ合い＝東京為替概況 昨日の海外市場でドルが全面安となった流れを受けて、ドル円は朝方安値トライの展開。昨日海外市場で147円20銭台から146円28銭を付けた後、146円40銭台で朝の取引を迎えると、146円21銭を付けている。安値からすぐに反発し、午前中に146円61銭を付けると、午後は146.40-146.60のレンジでもみ合い。今晩の米FOMCを前にドル安進行を警戒も、値動きは抑えら