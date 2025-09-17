関西電力は2025年6月、OpenAIとの戦略的連携を発表した。「ChatGPT Enterprise」を社内で大規模導入し、「AIファースト企業」への転換を目指す。電力会社といえば、日本の伝統的なインフラ企業であり、動きが遅いイメージがあるが、OpenAIとの連携は初対面から数日で決定したという。異例のスピード展開の理由を、関西電力のキーパーソンに聞いた。（ノンフィクションライター酒井真弓）「電力会社は安泰」は、もう幻想「電力会