小山町の自宅に息子の遺体を放置したとして80代の母親と知人の女が逮捕された事件で、亡くなった息子の死因が窒息死だったことが判明しました。14日、死体遺棄の疑いで逮捕されたのは神奈川県の自称・会社員の女（54）と小山町の被害者の母親（86）です。警察によりますと、2人は13日午後1時半ごろ、息子（56）の遺体を小山町の母親の自宅に遺棄した疑いがもたれています。その後、警察の司法解剖の結果、息子の死因は窒息死だった