ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 大阪・関西万博で混雑が加速「『並ばない万博』じゃなかったのか」 大阪・関西万博(2025年) 国際博覧会（万博） 大阪府 時事ニュース J-CASTニュース 大阪・関西万博で混雑が加速「『並ばない万博』じゃなかったのか」 2025年9月16日 17時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 9月13日、過去最高の約21万8000人が関西万博会場を訪れた 来場者から「『並ばない万博』じゃなかったのか」という恨み節も聞こえた この日はイベント開催で通路が通行止めになり、怒鳴り声を上げる来場者も 記事を読む 関連の最新ニュース 大阪・関西万博(2025年) 記事時間 大阪・関西万博で混雑が加速「『並ばない万博』じゃなかったのか」 記事時間 09/12 17:15 「ミャクミャク」模した培養肉、万博の大阪ヘルスケア館で展示 記事時間 09/08 21:55 大阪・関西万博の大屋根リングにバスが衝突 ガラスの破片などが散乱 おすすめ記事 RIIZE K―POP男性グループ史上最速デビュー2年5カ月で東京D公演発表「皆さんのおかげ」 2025年9月14日 4時0分 〈学童クラブ登録数156万人超で過去最多〉広がる「無償化」の波と疲弊する現場とのギャップ…それでも求められる職員の質と構造改革 2025年9月15日 9時0分 【東京世界陸上・記者の推し選手】２種目出場の田中希実、海外転戦で身につけた「積極的なレース」に注目！ 2025年9月11日 10時15分 総勢約100人の医療チームが支える 名古屋の“どまつり” 200万人以上が熱狂！台本～前説まで運営主体は学生 2025年9月14日 7時2分