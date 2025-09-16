西ゲート付近は多くの人で混み合った（13日午後、大阪市此花区）J-CASTニュース

大阪・関西万博で混雑が加速「『並ばない万博』じゃなかったのか」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 9月13日、過去最高の約21万8000人が関西万博会場を訪れた
  • 来場者から「『並ばない万博』じゃなかったのか」という恨み節も聞こえた
  • この日はイベント開催で通路が通行止めになり、怒鳴り声を上げる来場者も
