爆速で走る「魔改造されたルンバ」が話題 「才能の無駄遣い最高」
2025年9月16日 15時10分

ざっくり言うと
あるXユーザーが世界最速のお掃除ロボットの製作に挑戦した
外装はルンバだが、内側はスピード仕様のレーシングルンバ「掃神」が完成
投稿された動画には「才能の無駄遣い最高」などの反響が集まった