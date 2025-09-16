人気アニメ「鬼滅の刃」のキャストなどで知られる声優花澤香菜（３６）が１６日、曜日レギュラーを務める生バラエティー番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）で、離婚ネタをイジられ声を荒らげる場面があった。花澤はさる１４日、結婚６年目にして同業者・小野賢章（３５）との離婚を発表。この日がそれ以来初のテレビ生出演だった。オープニングトークで、レギュラー仲間のブラックマヨネーズ・小杉竜一は「身も心もスッキリ…