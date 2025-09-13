[9.13 J1第29節 福岡 2-4 C大阪 ベススタ]J1リーグは13日、各地で第29節を開催した。セレッソ大阪は雷雨中断もあった敵地の一戦で、アビスパ福岡を4-2で破った。敗れた福岡は2連敗で4戦未勝利となった。福岡は前半8分、MF名古新太郎が右サイドを抜け出して決定機を迎えた。相手DFが戻り切る前に折り返したボールはFWシャハブ・ザヘディを経由してMF重見柾斗がシュート。これがDF井上黎生人のカバーに阻まれると、ゴールエリア